Suruç'ta Ev Yangını

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir evde piknik tüpünün neden olduğu yangın, paniğe neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Aydın Mahallesi'nde Veysi Çakar'a ait evde piknik tüpü aniden alev aldı.



Ev halkının bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.



Kısa süreli paniğe neden olan yangında maddi hasar meydana geldi.