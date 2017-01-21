Kırklareli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Oral, sürü yönetimi elemanı kursları ile besicilerin bilinçlendiğini bildirdi.



Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında açılan sürü yönetimi elemanı kurslarına 125 kişinin katıldığını söyledi.



Kursun meyvelerini toplamaya başladıklarını belirten Oral, "Bu konuda çok yol kat ettik. Pratik bilgilerin yanına teorik bilgiler eklendi. Bilgi yönünden eğitim, amacına ulaştı. Kursiyerler, bugüne kadar eksik ya da doğru bildikleri yanlışları öğrendiler. Bu bizler için büyük bir kazanım oldu." diye konuştu.



Oral, kursların 2017 yılında da devam edeceğini sözlerine ekledi.