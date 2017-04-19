Sürpriz Evlenme Teklifi

Eskişehir'de sürpriz bir evlenme teklifi gerçekleşti. Porsuk Çayı üzerinde gondol ile seyahat eden Cihan Sevinç ve Bircan Aydoğdu çifti mutluluklarına Eskişehir halkını şahit etti.



Cihan Sevinç sevgilisi Bircan Aydoğdu'ya bir sürpriz yaptı. Aydoğdu sevgilisi Sevinç ile birlikte gondol üzerinde Porsuk Çayı'nda seyahat ederken çiftin arkadaşları tarafından köprü üzerinde "Bircan'ım Benimle Evlenir misin? pankartı açıldı. Pankartı gören Aydoğdu şaşkınlığını gizleyemedi. Sevinç çevredeki vatandaşların gözleri önünde yüzüğü çıkarıp Aydoğdu'ya evlenme teklifinde bulundu. Hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşan Aydoğdu büyük bir sevinçle "Eveeet" diye bağırdı. Sevinç'in evlilik teklifini kabul etti. Çevre halkı da alkışlarla çiftin mutluluğuna şahitlik etti.



Evlilik teklifinde bulunan işletmeci ve 25 yaşındaki Cihan Sevinç, "1 buçuk yıl önce Sakarya'da tanıştık. Mutluyuz. Birbirimizi seviyoruz. Daha ne olsun?" ifadelerini kullandı.



Sürpriz evlenme teklifiyle karşılaşan 23 yaşındaki Bircan Aydoğdu ise, "Sakarya'da yaşıyorum. Adım Bircan. Cihan'ı çok seviyorum. Bu sürprizden dolayı da çok mutlu oldum. Hiç tahmin etmiyordum. Teşekkür ederim arkadaşlarına da. Teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.



Sürprizde emeği geçen çiftin arkadaşları, mutlu çifti tebrik etti. - ESKİŞEHİR