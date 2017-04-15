Sürpriz Doğum Günü Partisi
Maskot kostümlü çocuk tiyatrosu...Yaş Sınırı: Genel İzleyici Genel İzleyici Detaylar : İl : İstanbulİlce : EsenyurtMekan : Torium SahneMekan Adresi : Turgut Özal Mahallesi, E-5 yolu Üzeri, 34513 HaramidereBaşlangıç Saati : 15.04.2017 15: 00: 00Bitiş Saati : 15.04.
Maskot kostümlü çocuk tiyatrosu...
Yaş Sınırı: Genel İzleyici
Genel İzleyici
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Esenyurt
Mekan : Torium Sahne
Mekan Adresi : Turgut Özal Mahallesi, E-5 yolu Üzeri, 34513 Haramidere
Başlangıç Saati : 15.04.2017 15: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Sürpriz Doğum Günü Partisi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io