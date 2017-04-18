Sürpriz Buluşma

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor camiasının etkili isimleri İstanbul'da Şenol Güneş ile biraraya geldiler.



Eski Başkan Nuri Albayrak, eski Asbaşkan Hayrettin Hacıosalihoğlu, Trabzonspor ve TFF'nin eski yöneticisi Erdal Atalay ile eski Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, Güneş ve yardımcısı Mehmet Kulaksızoğlu'le sürpriz bir öğle yemeği yediler.



Tamamen dostane bir içerikte gerçekleşen yemekte genel konular üzerinde durulurken, 4 tecrübeli isim, Şenol Güneş'e UEFA Avrupa Ligi turunda başarı dileğinde bulundular.Güneş ise Trabzonlu dostlarıyla biraraya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.