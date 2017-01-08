Sürmene'deki Orman Yangını Havadan Görüntülendi

Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez, Sürmene ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili "Yaptığımız tespitlerde ilk gözlemlerimiz sahada bulunan ağaçların yüzde 90'nın hayati tehlikesinin olmadığı, diğer yüzde 10'unun da prezentasyon dönemindeki durumuna göre değerlendirileceği anlaşılmaktadır." dedi.



Döngez, bölgede yaptığı incelemenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan olayın büyük üzüntüye yol açtığını belirtti.



Sürmen Çamburnu'nun özel bir anlamı olduğuna değinen Döngez, "Çamburnu ormancılık açısında da dünyada ender ornekleri olan sarıçamın denizle buluştuğu noktalardan birisi. Bizde bu konuda gerçekten üzgünüz. Dün akşam 11: 30 saatlerinde gelen ihbar üzerine ekiplerimiz yaklaşık 11: 45 civarında müdahalede bulundular. Bulunduğumuz alan yaklaşık 25 hektarlık bir sahada örtü yangını şeklinde gelişmiştir. Ağaçları tepe yangını oluşmamıştır. Bu bizim için büyük bir şanstır. Yaptığımız tespitlerde ilk gözlemlerimiz sahada bulunan ağaçların yüzde 90'nın hayati tehlikesinin olmadığı, diğer yüzde 10'unun da prezentasyon dönemindeki durumuna göre değerlendirileceği anlaşılmaktadır." diye konuştu.



Döngez, her kesimden yangına müdahale noktasında büyük destek gördüklerini ifade ederek, "Komşu illerden Giresun, Amasya, Rize bölge illerdeki arkadaşlarımızda bizlerle beraberdi. Şu an itibarı ile yangın tamamen durdurulmuş durumda. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu gecede kontrollerimiz devam edecek. Olumsuzluk olmaması anlamında tedbirleri almış durumdayız." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Anadolu Ajansı ekibi yangının olduğu bölgeyi havadan multikopter ile görüntüledi.