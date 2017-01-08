Sürmene'deki Orman Yangını

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sürmene ilçesi Çamburnu mevkisinde dün gece saatlerinde başlayan ve 15-20 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınıyla ilgili mesaj yayımladı.



Erdöl, Sürmene'deki orman yangınına ilişkin yayımladığı mesajda, dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan Çamburnu'na geçmiş dileklerinde bulunarak, şu ifadelere yer verdi:



"Orman yangınını söndürmek için gece boyu çalışan kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Yanan Sarıçamlarımızın yerine yenileri ivedilikle dikilmeli ve yüreğimizi yakan bu olayın failleri bir an öncel yakalanıp adalete teslim edilmelidir."