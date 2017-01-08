İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen orman yangınına dair sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Sürmene'de meydana gelen orman yangını nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Sürmenemize, güzel Çamburnumuza geçmiş olsun. Orman yangınını söndürmek için gece boyu çalışan kardeşlerimize teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Sürmene'deki Orman Yangını
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen orman yangınına dair sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileğinde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen orman yangınına dair sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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