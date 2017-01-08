Sürmene'deki Orman Yangını

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yanan orman sahalarının bir yıl içerisinde ağaçlandırıldığını belirterek, "Yanan alanlar kati surette başka maksatla tahsis edilemez." değerlendirmesinde bulundu.



Eroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.



Paylaşımlarında "Sürmene" etiketine yer veren Bakan Eroğlu, "Yanan orman sahalarını 1 yıl içerisinde ağaçlandırıyoruz. Yanan alanlar kati surette başka maksatla tahsis edilemez. Hükümetimiz döneminde yanan bir metrekare dahi orman alanı başka bir maksatla tahsis edilmemiştir ve aynı yıl ağaçlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.