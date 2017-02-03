Suriyelilerin Yardım İzdihamı

ADANA'da çadırlarda yaşayan Suriyeli aileler, yardım için yapılan listeye isimlerini yazdırmak için izdihama neden oldu.



Merkez Yüreğir İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan Suriyelilerin yanına gelen ve kimliklerini açıklamak istemeyen 4 kişi, yardım yapacaklarını belirterek liste hazırlayacaklarını söyledi. Açıklamanın ardından bu kişilerin çevresi Suriyelilerle doldu. Yüzlerce Suriyelinin arasında kalan 4 kişi, su tankerinin üzerine çıktı. Suriyeliler, uzun uğraşlardan sonra bu kişilere isimlerini yazdırırken zaman zaman da izdiham yaşandı.



Liste yapanlar ise, hayır kuruluşu için liste yaptıklarını, yardımların önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.



- Adana