Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor



KİLİS - Ülkelerindeki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenliğin sağlandığı bölgelere dönüşleri sürüyor.

Ülkelerindeki savaş nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk ederek, Kilis ve çevre illere yerleşen Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenliğin sağlandığı Azez, Çobanbey ile El Bab bölgelerine dönmeye devam ediyor. Bazı Suriyelililer, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor. Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki Azez, Çobanbey, El Bab ve köylerine gitmek için yola çıkan Suriyeliler, Kilis Valiliğinin tahsis ettiği minibüsler ile Öncüpınar Sınır Kapısı'na taşınıyor. Geri gönderme merkezi önündeki beton zeminde uyuyan bir Suriyeli çocuğun görüntüsü dikkat çekti.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki Geri Gönderme Merkezi'ne müracaat eden Suriyelilerin AFAD kartları alındıktan sonra ülkelerine gönderiliyor.

(MAD-SD-Y)