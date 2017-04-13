Suriyelilerin Türkiye'deki Şirket Sayısı 5 Bin 647 Oldu
Suriyelilerin Türkiye'de kurdukları şirket sayısı geçtiğimiz yıl sonunda 5 bin 647'e ulaştı.
Suriyelilerin Türkiye'de kurdukları şirket sayısı geçtiğimiz yıl sonunda 5 bin 647'e ulaştı. Bu şirketlerin toplam sermayeleri ise 751 milyon liraya denk geliyor.
Kaynak: Dunya.com
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