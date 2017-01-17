Suriyelilerin 'Küçük Çadır' Tepkisi

ÜLKELERİNDE çıkan iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Akçakale Süleyman Şah Konaklama Tesisleri'nde kalan Suriyelilerin barındığı çadırlar, AFAD tarafından dağıtılan kışlık çadırlarla değiştirilmek istendi. Ancak, Suriyeliler kışlık çadırları küçük olduğu için istemeyerek protesto etti.



Akçakale'de 35 bini aşkın Suriyeli sığınmacının barındığı Süleyman Şah Konaklama Tesislerine AFAD tarafından kışlık yeni çadırlar gönderildi. Eski çadırlarını, yeni kışlık çadırlarla değiştirilmesine tepki gösteren bir grup Suriyeli, yeni gelen çadırların küçük olduğunu söyleyerek, görevlilerin kurulum yapmasına izin vermedi. Çadırların küçük olduğu için kurulmasını istemeyen yaklaşık 5 bin Suriyeli, kampta bu nedenle protesto eylemi yaptı. Jandarmanın önlem aldığı gerginlik, kamp yöneticilerinin küçük olduğu için tepki gösterilen çadırların kurulumundan vazgeçildiğini iletmesiyle sona erdi. - Şanlıurfa