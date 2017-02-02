Suriyelilerin Kızılay Kart İzdihamı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir süre önce dağıtımına başlanan Kızılay Kartı almak isteyen Suriyeliler, toplandıkları bankanın önünde izdihama neden oldu.



Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir kamu bankasının önünde toplanan Suriyeliler, izdihama neden oldu. Sürücüler ve esnafın caddeyi açma çabaları sonuçsuz kalınca, olay yerine zabıta ile polis ekipleri gönderildi. Zabıta aracından yapılan anonsla cadde boşaltılmaya çalışırken, polis Suriyelileri kaldırıma çıkarmak için yoğun çaba harcadı.



Avrupa İnsani Yardım Fonu (ECHO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Türk Kızılayı iş birliğince başlatılan "sosyal uyum yardımı" programı kapsamında dağıtımı devam eden Kızılay Kartı almaya hak kazananları bir kısmının kartlarını ve yatırılan paraları almak için bankaya gittikleri öğrenildi.



550 aileye dağıtılacak kartlarda her aile ferdine 100 liralık yardım yapılacağı belirtilirken, kart hakkı elde edemeyen bazı Suriyeli aileler, eve eli boş döndü. - ŞANLIURFA