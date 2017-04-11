Suriyelilerin güvenliğin sağlandığı bölgelere dönüşü sürüyor



KİLİS - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bazıları, Fırat Kalkanı Hareketi ile güvenliğin sağlandığı bölgelere dönmeye devam ediyor.

7 yıla gider Suriye'deki iş savaştan kaçarak Kilis'te ve çevre illerde yerleşen Suriyeliler, Fırat Kalkanı Hareketi ile güvenliğin sağlandığı Azez, Çobanbey ile El Bab bölgelerine dönmeyi sürdürüyor. Günlük 100 ile 200 kişi arasında değişen oranda Suriyeli, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor. Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki Azez, Çobanbey, El bab ve köylerine gitmek için yola çıkan Suriyeliler, Kilis Valiliğinin tahsis ettiği minibüsler ile Öncüpınar Sınır Kapısı'na taşınıyor.

Suriyeliler Öncüpınar Sınır Kapısındaki Geri Gönderme Merkezi'ne müracaatın ardından ülkelerine geçiş yapabiliyor.