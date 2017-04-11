Suriyelilerin Güvenliğin Sağlandığı Bölgelere Dönüşü Sürüyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bazıları, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenliğin sağlandığı bölgelere dönmeye devam ediyor.



Suriye'deki iş savaştan kaçarak Kilis ve çevre illere yerleşen Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenliğin sağlandığı Azez, Çobanbey (RAİ) ile El Bab bölgelerine dönmeyi sürdürüyor. Günlük 100 ile 200 kişi arasında değişen oranda Suriyeli, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor. Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki Azez, Çobanbey, El Bab ve köylerine gitmek için yola çıkan Suriyeliler, Kilis Valiliğinin tahsis ettiği minibüsler ile Öncüpınar Sınır Kapısı'na taşınıyor.



Suriyeliler Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki Geri Gönderme Merkezi'ne müracaatın ardından ülkelerine geçiş yapabiliyor. - KİLİS