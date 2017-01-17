Suriyelilerin Dönmesi İçin Şartlar Uygun Değil"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Lübnan Sözcüsü Lisa Ebu Halid, Suriye'deki insani durum ve güvenlik riskleri nedeniyle mültecileri ülkelerine dönmeye teşvik etmediklerini belirtti.



Ebu Halid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye'deki insani durum ve güvenlik riskleri nedeniyle BMMYK, Suriye'ye dönüşe katkı sağlamıyor, mültecileri bu yönde teşvik etmiyor. Nüfusun yarısının evlerini terk etmek zorunda kaldığını, güvenlik, insan hakları ve insani konulardaki mevcut durumu göz önüne alan BMMYK, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri götürülmesinin uygun olmadığını düşünüyor. Suriyelilerin dönmesi için şartlar uygun değil." ifadelerini kullandı.



Suriye'deki yaşam alanlarının ve evlerin uğradığı yıkımın mültecilerin dönüşünün önündeki en önemli engel olduğuna işaret eden Ebu Halid, "BMMYK'nın birinci tercihinin uygun koşullar oluştuğunda Suriyelilerin gönüllü ve onurlu bir şekilde Suriye'ye dönmesi olduğunu" aktardı.



BMMYK Sözcüsü Ebu Halid, şu ana kadar Lübnan'dan Suriye'ye dönen mültecilerin sayısını tespit etmelerinin mümkün olmadığını kaydederken şu bilgileri paylaştı:



"Evrensel standartlar dahilinde, BMMYK kayıtlı Suriyeli mültecilerin durumuna ilişkin güncel bilgileri tutmak için kontroller yapar. Bu kontrol süreci, mültecilerin komiserlik ofislerine uğrayarak kayıtlarını yenilemesi ve BM yetkililerinin ev ziyaretleriyle sağlanır. Mültecilerin bu kayıt yenileme işlemine gelmemesinin arkasında, ölüm, üçüncü bir ülkeye yerleşmek için ayrılma veya hayatını kaybetmesi olabilir. Bu şekilde yapılan tetkikler sonucunda, Ocak-Eylül 2016 tarihlerinde 70 bin mültecinin dosyası kapanmıştır."



Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın geçen hafta Suriyeli mültecilere ülkelerindeki güvenli bölgelere dönmeleri yönünde yaptığı çağrı tartışma konusu olmuştu.



Lübnan makamlarına göre ülkede 1,5 milyonun üzerinde Suriyeli mülteci bulunuyor.