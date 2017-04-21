Suriyelilerin, Çocuğa İşkence Yapmasına Soruşturma

ŞANLIURFA'da inşaatta sıvacı olarak çalışan Suriyeli 3 işçinin 9 yaşındaki Mustafa Y., kazma ve kürekle işkence yapmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığı merkez Eyyübiye İlçesi'nin Salman Mahallesi'nde çiftçi Halil Y.'nin, 9 yaşındaki Mustafa Y.'ye inşaatta sıvacı olarak çalışan Suriyeli 3 işçinin işkence yaptıkları görüntülerin basında yer almasıyla ilgili çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, Salman Mahallesinde oturan baba Halil Y. ile işkence gören oğlu Mustafa Y.'nin ifadesini aldı. Ailenin ifadeler doğrultusunda kayıplara karışan Suriyeli 3 işçinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



- Şanlıurfa