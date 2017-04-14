Suriyelilere Yönelik Yardımlar

Avrasya Vakfı, Biz Ümmetiz Platformu ve Endülüs Derneği, Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalındaki ailelere 6 konteyner, 150 çadır, 500 sünger yatak ve bin battaniye yardımı yaptı.



Avrasya Vakfı Suriye Yardım Koordinatörü Abdurrahman Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki ailelerin yardımına koşmayı sürdürdüklerini söyledi.



Son dönemde Suriye'de saldırıların arttığını belirten Dede, "İnsanlar kendi vatanlarında sıkıntı yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Han Şeyhun'da yaşanan kimyasal saldırı bunun göstergesi. Biz Ümmetiz Platformu ve Endülüs Derneği iş birliğiyle Hama, Humus ve Han Şeyhun'dan İdlib ve kırsalına gelen aileler için 6 konteyner, 150 çadır, 500 sünger yatak ve bin battaniye gönderdik." diye konuştu.



Dede, yardımların Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye ulaştırıldığını kaydetti.