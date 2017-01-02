Suriyelilere Yardımlar Sürüyor

HATAY(AA) - Hassa ilçesine sığınan Suriyelilere yönelik yardımlar devam ediyor.



Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Hassa'ya sığınan ve kendi imkanlarıyla hayatlarını sürdürmeye çalışan ihtiyaç sahibi ailelere başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere hayırseverler yardım eli uzatıyor.



Küreci Mahalle Muhtarı Muhammet Gıttık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş mağduru Suriyeli ailelerin her zaman yanında olduklarını kaydetti.



Kırıkhan ilçesinde bulunan Hatay Yardımlaşma Derneği'nden (HAYAD) aldıkları malzemeleri ilçede bulunan Suriyeli ailelere dağıttıklarını belirten Gıttık, "Hassa'daki ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelerin yardımlarına koşuyoruz. Mahallede yaşan Suriyelilerin birçoğuna ulaştık. Suriyeli ailelere kıyafet ve battaniye yardımı yaptık. Sobası olmayanlara da soba temin ettik." dedi.