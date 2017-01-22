Suriyelilere Yardım İçin İsviçre'den Geldi

İsviçre'de yaşayan Türk iş adamı Serkan Doğan, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığınan Suriyeli ailelere çeşitli yardımlarda bulundu.



Reyhanlı ilçesine gelen iş adamı Doğan, ilçedeki 50 Suriyeli aileye kira yardımında bulundu, 150 çocuğa da şeker ve çikolata ikram etti. Şeker ve çikolataları alan Suriyeli çocukların sevinçleri yüzlerine yansıdı.



Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelerin yaşadıkları drama sessiz kalamadığını anlatarak, bunun için elinden geldiğince yardımda bulunmak istediğini söyledi.



İsviçre'den Türkiye'ye sadece Suriyeli ailelerin yanında olmak için geldiğini belirten Doğan, "Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ülkemize sığınan kardeşlerimizin bizler de yanında olmak istedik. Bunun için yaklaşık 3 bin kilometre yol katederek geldim. Kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak istedim." dedi.



Doğan, ailelerin yanında olmaya ve elinden geldiğince destek sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.