Suriyelilere Yardım

Manisa'da Beşir Derneği öncülüğünde, Semerkand Vakfı, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Manisa Şubesi ve Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu (GENÇKON) desteği ile Suriye'deki savaş mağdurları için toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu 2 tır törenle uğurlandı.



Yunusemre ilçesi Mesir Cami önünde düzenlenen törenine Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile Yunusemre Belediye başkan yardımcıları ve kampanyaya destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile üyeleri katıldı.



Gönderilen yardım malzemeleri hakkında bilgi veren Beşir Derneği Manisa Temsilcisi Mustafa Akdoğan, "Tırlarda, 25 ton un, 3 ton ayçiçek yağı, 3 ton pirinç, 3 ton makarna, 2 ton pilavlık bulgur, 1 ton fasulye, 1 ton haşlanmış nohut, 1 ton salça, 2 ton toz şeker, 500 kilogram çay ve 500 kilogram helva var. Bunlar Manisa'dan hareketle Suriye'deki savaş mağduru ve mazlum kardeşlerimize gönderilmek üzere Reyhanlı'ya gönderilecek." dedi.



Akdoğan, Reyhanlı'daki depolarında tasnif işleri tamamlanan yardım malzemelerinin kendileriyle Suriye içinde hareket eden dernekler ve Türk Kızılayı'nın işbirliği ile ihtiyaç olan bölgelere sevk edileceğini sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından edilen dua sonrası yardım malzemesi yüklü iki tır uğurlandı.