İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Suriyelilere mesleki eğitim verilmesi konusunda toplantı yaptı. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, İTSO Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, mültecilere mesleki eğitimin yanı sıra Türkçe eğitimin de verilebileceğini kaydetti.



Bu kapsamda proje hazırlanabileceğini, Avrupa Birliği ve çeşitli ülkelerin fonlarından da faydalanılabileceğini ifade eden Çinçin, şöyle devam etti: "Alman Kalkınma Bakanlığı ile yapılan protokolde yüzde 75'i Suriyeli mülteci, yüzde 25'i de Türkiye'de işsiz veya mesleğini değiştirmek isteyen kişileri kapsayan bir proje yer almaktadır. Bu konularda müzakereler de sürmektedir. Hatay'da 400 bin civarında Suriyeli bulunmaktadır. Verilecek olan kurslarla mültecilere gerek Türkçe gerekse mesleki eğitim verilen topluma ve insanlara faydalı hale gelmelerine yardımcı olunması hedeflenmektedir."





Toplantıya, Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın, İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İTSO Meclis Başkanı Servet Ugutmen, İTSO Başkan Yardımcısı Muhsin Yeter, DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız, TÜSİAD Londra Direktörü Hasan Turunç ve İTSO yönetim kurulu üyeleri katıldı.