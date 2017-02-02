Suriyelilere İnsani Yardımlar Sürüyor

Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı ve Yayladağı sınırındaki kamplara, 2 tır ve 4 kamyon insani yardım malzemesi ulaştırıldı.



Türk Kızılayı ve İnsan Hak ve Hurriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından temin edilen yardımları taşıyan araç konvoyu, Hatay'ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesine geldi.



Güveççi Mahallesi sınırında insani yardımlar için açılan noktaya indirilen malzemeler, sınırın diğer tarafında bekleyen araçlara yüklendi.



Yardım dağıtım sorumlusu Muhammed Kömürcü, AA muhabirine, yardımlar içerisinde 70 bin ekmek ile un, battaniye, yatak, mutfak seti ve temizlik malzemeleri ve kuru gıdanın yer aldığını belirtti.



Kömürcü, Bayırbucak Türkmen bölgesi ile Yayladağı sınırındaki kamplara ulaştırılan yardımların dağıtılacağını kaydetti.