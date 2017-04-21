Suriyelilere İnsani Yardım

Türk Kızılayı ile çeşitli derneklerce İdlib kırsalındaki kamplara 5 tır yardım malzemesi gönderildi.



Türk Kızılayı ve Dost Eli Derneği öncülüğünde çeşitli dernek ve hayırseverlerce temin edilen, un, giysi, su ve kuru gıdadan oluşan yardımlar, Suriye'ye gönderilmek üzere Hatay'ın Yayladağı ilçesine getirildi.



Burada insani yardımların geçişi için açılan Güveççi mevkisine sevk edilen yardımlar, sınırın diğer tarafında bekleyen araçlara nakledildi.



Yardımların, İdlib kırsalında, Yayladağı sınırı yakınlarına kurulan kamplardaki ailelere dağıtılacağı öğrenildi.