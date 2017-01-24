Suriyelilere İnsani Yardım

Hayrat İnsani Yardım Derneğince Halep'in Azez ilçesindeki 6 bin kişiye ekmek, gıda, kıyafet ve kömür dağıtıldı.



Dernek Başkanı Hakkı Aygün, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de yardımlara ara vermeden devam ettiklerini belirtti.



"İnsanlar ağır kış şartlarında hayatlarına güç de olsa devam etmeye çalışıyor. Dernek olarak ailelerin ısınma, gıda, kıyafet ve ekmek ihtiyaçlarını karşılıyoruz." ifadesini kullanan Aygün, yardımları vakit kaybetmeden bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere götürdüklerini vurguladı.



Aygün, Azez'de 6 bin kişiye ekmek, gıda, kıyafet ve kömür desteğinde bulunduklarını, bundan sonra da bölgedeki ailelerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışacaklarını kaydetti.