Suriyelilere Günlük Ekmek Yardımı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Hasene Yardım Derneği tarafından mobil fırında günlük üretilen 6 bin ekmek, ihtiyaç sahibi Suriyeli ve Türk vatandaşlara dağıtılıyor.



Ekmek dağıtım sorumlusu Mehmet Dikeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce hizmete giren mobil fırının yaklaşık 40 bin Suriyeli ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi.



Mobil fırının bir yıl süreyle hizmet vereceğini aktaran Dikeç, şöyle konuştu:



"İlçemizdeki 9 mahalle muhtarından ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyelilerin isim listesini aldık. Günlük olarak ürettiğimiz 6 bin ekmeği sırayla ihtiyaç sahibi insanlara dağıtıyoruz. Süleyman Şah Konaklama Tesislerinde görevli 4 kişiyle hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Un ve diğer malzemelerin tamamı Hasane Yardım Derneği tarafından karşılanıyor ancak Akçakale Belediyesi ile Akçakale Kaymakamlığı da enerji konusunda bize yardımcı oluyor. Ekmeğimiz çok güzel ve vatandaşlardan olumlu tepkiler aldığımız için de mutluyuz."



Suriyeli Fatma Sait Bekur ise dul olduğunu ve torunlarına baktığını belirterek, ekmek yardımı için Hasene Yardım Derneğine ve emeği geçenlere teşekkür etti.