Suriyelilere Ait Kaçak Muayenehane Ortaya Çıkarıldı

Mersin'de ilaç sevkiyatı yapan bir şahsı takibe alan polis, Suriyeliler tarafından kaçak olarak işletilen donanımlı bir sağlık merkezi ortaya çıkardı. 4 branşta hizmet verildiği belirlenen sağlık merkezinde, çok sayıda tıbbi malzeme ve ilaca el konulurken, ikisi kadın 4 Suriyeli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan trenle gelen Suriye uyruklu Şadi Bekri adlı şahsın durumundan şüphelenen Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, elinde poşetler dolusu ilaç bulunan zanlıyı takibe aldı. Şüpheliyi Mesudiye Mahallesi 5120 sokaktaki bir apartmana kadar izleyen ekipler, daha sonra binaya operasyon düzenledi. Operasyonda binanın 3. katında Suriyeliler tarafından kaçak olarak işletilen oldukça donanımlı bir sağlık merkezi ortaya çıkarıldı. Baskın sırasında dairede bulunan çok sayıda Suriyeli binadan çıkarak uzaklaşırken, bu sırada yaşanan kargaşada sağlık merkezinde görevli doktorların da kaçtığı anlaşıldı.



İl Sağlık Müdürlüğünden gelen ekiplerle birlikte binada arama yapan polis, çok sayıda tıbbi malzeme ile birlikte yüzlerce ilaç ele geçirdi. Dairedeki odalarda ise kadın doğum uzmanından çocuk doktoruna kadar 4 branşta hizmet verildiği belirlendi. Yapılan incelemelerde ruhsatsız ve kaçak olarak faaliyet gösteren merkezin, ocak ayından bu yana Suriyelilere hizmet verdiği anlaşılırken, yüzlerce hasta kabul kartı, doktorlara ait kartvizitler ve hasta bilgilerini içeren dokümanlar bulundu. İlaçların bir kısmının tarihinin geçtiği, bazılarının ise hangi eczaneden alındığının anlaşılmaması için barkotlarının silindiği tespit edildi.



Olayla ilgili olarak ikisi kadın Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan kadınlardan biri, bozuk Türkçesi ile muayenehanenin yeni açıldığını, henüz kimsenin tedavi edilmediğini ileri sürdü. İsmi açıklanmayan bina sahibi ise daireyi Suriyelilere mesken olarak kiraladığını savundu.



Operasyonun yapıldığı merkeze tedaviye gelen Suriyeliler, polisi görünce şaşkına döndü



Bu arada polisin baskınından habersiz olan Suriyeli göçmenler, tedavi için kaçak olarak işletilen muayenehaneye gelmeye devam etti. İçeride tespit yapıldığı sırada muayene için gelen Suriye uyruklu 3 kadın, ekipleri karşısında görünce şaşkına döndü. Binaya girmeden önce tedavi için geldiklerini söyleyen Suriyeli kadınlar, polisin merkeze baskın yaptığını anlayınca ziyarete geldiklerini ileri sürdüler.



Ele geçen tıbbi malzeme ve ilaçların yapılan tespitlerin ardından imha edileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



(Hüseyin Kar/İHA)