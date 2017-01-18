Suriyeliler Yeni Hayatlarına Turkcell'le Uyum Sağlıyor

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Suriyeli sığınmacıların eğitim ve iletişim alanlarındaki problemlerine çare olarak çözümler geliştirdiklerini belirterek, "Dil problemi hem çocuk hem de yetişkinler için her alanda olduğu gibi eğitimde de problem. İletişim teknolojileri işte bu zorluklara karşı önemli çözümler yaratma potansiyeline sahip." ifadelerini kullandı.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 47'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Terzioğlu, Türkiye sınırları içerisine yaşayan Suriyeli sığınmacıların herkesle eşit şartlara sahip olmasını sağlamak amacıyla Turkcell'in geliştirdiği projeleri anlattı.



Terzioğlu, konuşmasında Turkcell'in ilk etapta mobil uygulama olarak hayata geçirdiği ve daha sonra AFAD, Prodea Systems ve Naiim iş birliğiyle geliştirerek Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ne entegre edilen "Merhaba Umut" eğitim projesinin önemine dikkati çekti.



"Merhaba Umut" mobil uygulamasının Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin Türkçe öğrenme, iletişim kurma ve bilgi edinme gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini aktaran Terzioğlu, faaliyete geçecek "Merhaba Umut" eğitim projesi ile de Kahramanmaraş'taki merkezde çocuk, genç ve yetişkinlere özel eğitim, sağlık, günlük yaşam içerikleri ve Türkçe öğrenme imkanı sunulacağını dile getirdi.



Terzioğlu, dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olan Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyelinin yaşadığına işaret ederek, "Turkcell olarak, 1.2 milyonundan fazlasına hizmet verdiğimiz bu müşterilerimizin ihtiyaçlarını araştırdığımızda parasal yardım, yiyecek ve barınaktan sonra gelen en büyük ihtiyaç taleplerinin eğitim olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte dil problemi hem çocuk hem de yetişkinler için her alanda olduğu gibi eğitimde de problem. Özellikle bu alanda devletimizin yoğun çalışmalarının yanı sıra halen çözüm ihtiyacı devam ediyor. İletişim teknolojileri işte bu zorluklara karşı önemli çözümler yaratma potansiyeline sahip." ifadelerini kullandı.



"Özel sektör, sosyal sorunlara çözüm için çare üretmek yaklaşımını benimsemeli"



Kaan Terzioğlu, Suriyeli sığınmacıların eğitim ve iletişim alanlarındaki problemlerine çare olarak çözümler geliştirdiklerini belirterek, bu bakış açısıyla, 20 Eylül'de Turkcell Akademi'nin geliştirdiği, özellikleri arasında Türkçe-Arapça temel dil eğitimi ile anında sesli çeviri imkanı da bulunan mobil uygulamaları "Merhaba Umut"u lanse ettiklerini belirterek, "Bugün de çalışmalarımızın bir sonraki aşaması olarak, Kahramanmaraş'ta bulunan Suriyelilerin yaşadığı Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan herkese hitap edecek bir eğitim merkezi oluşturma amacıyla mobil uygulamamız 'Merhaba Umut'u yeni bir boyuta taşıyoruz. Geliştirdiğimiz 'Merhaba Umut' eğitim projemiz ile Barınma Merkezi'nde yaşayan Suriyelilerin eğitimine ve Türkçe öğrenebilmelerine destek olabilmeyi umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Terzioğlu, kullanıcıları doğru çözümlerle buluşturmanın, başarıyı da beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, "Merhaba Umut" projesinin özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının bir araya gelerek yaratabileceği güç birliği anlamında değerli bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.



Özel sektörün, "yardım etmek" bakış açısının ötesine geçip sosyal sorunlara çözüm için çare üretmek yaklaşımını benimseyerek, bu gibi konularda daha büyük bir etki oluşturulabileceğini ifade eden Terzioğlu, şunları kaydetti:



"Aralık 2016'da faaliyete geçen Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde, önümüzdeki günlerde hayata geçireceği 'Merhaba Umut' eğitim projesi ile yer alan Turkcell, çocuk ve gençlere özel Arapça K-12 eğitimleri, yetişkinler için haber, sağlık ve günlük yaşama dair içerikler ile Türkçe öğrenme olanağı sağlıyor. Turkcell, merkezde ayrıca 4,5G hızında mobil iletişim ve yüksek hızlı fiber internet sunuyor. Kahramanmaraş, yüksek hızda fiber internet hizmetinin ücretsiz olarak mültecilerin hizmetine sunulduğu ilk merkez olarak farklı bir öneme de sahip. Kahramanmaraş başta olmak üzere AFAD Geçici Barınma Merkezleri, Suriyelilere sunduğu dünya standartları üzerinde ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetleriyle Birleşmiş Milletler tarafından En İyi Kamu Hizmeti ödülüne de sahip olması açısından da önem taşıyor."