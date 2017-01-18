Suriyeliler yeni hayatlarına Turkcell'le uyum sağlıyor

Dünyanın en önemli sorunlarının dile getirildiği zirvede

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Suriyeli mültecilerin eğitim ve iletişim alanlarındaki problemlerine çare olarak Turkcell'in geliştirdiği çözümleri, insani yardım konularında küresel projelere yön veren isimler ile paylaştı.

Bu yıl 16-21 Ocak tarihlerinde yapılan ve dünyanın önde gelen isimlerinin ziyaret ettiği Dünya Ekonomi Forumu'na Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da konuşmacı olarak katıldı. Her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yıllık toplantısında, farklı ülkelerden kanaat önderleri, işadamları, siyasetçiler ve akademisyenler bir araya gelerek dünyanın en önemli sorunlarını masaya yatırıyor.

"Duyarlı ve Sorumlu Liderlik" temasının işlendiği zirvede Terzioğlu, ülkemiz sınırları içerisine yaşayan Suriyeli mültecilerin herkesle eşit şartlara sahip olmasını sağlamak amacıyla Turkcell'in geliştirdiği projeleri anlattı. Konuşmasında, Turkcell'in ilk etapta mobil uygulama olarak hayata geçirdiği ve daha sonra AFAD, Prodea Systems ve Naiim işbirliğiyle geliştirerek Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ne entegre edilen Merhaba Umut eğitim projesinin önemine dikkat çekti. Merhaba Umut mobil uygulaması Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin Türkçe öğrenme, iletişim kurma ve bilgi edinme gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek Merhaba Umut eğitim projesi ile de Kahramanmaraş'taki merkezde çocuk, genç ve yetişkinlere özel eğitim, sağlık, günlük yaşam içerikleri ve Türkçe öğrenme imkânı sunulacak.

"İletişim teknolojileri ile doğru çözümler mümkün"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu konuşmasında, "Dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olan Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli yaşıyor. Turkcell olarak, 1.2 milyonundan fazlasına hizmet verdiğimiz bu müşterilerimizin ihtiyaçlarını araştırdığımızda parasal yardım, yiyecek ve barınaktan sonra gelen en büyük ihtiyaç taleplerinin eğitim olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte dil problemi hem çocuk hem de yetişkinler için her alanda olduğu gibi eğitimde de problem. Özellikle bu alanda devletimizin yoğun çalışmalarının yanı sıra halen çözüm ihtiyacı devam ediyor. İletişim teknolojileri işte bu zorluklara karşı önemli çözümler yaratma potansiyeline sahip.

Bu bakış açısıyla, 20 Eylül'de Turkcell Akademi'nin geliştirdiği, özellikleri arasında Türkçe-Arapça temel dil eğitimi ile anında sesli çeviri imkanı da bulunan mobil uygulamamız "Merhaba Umut"u lanse ettik. Bugün de çalışmalarımızın bir sonraki aşaması olarak, Kahramanmaraş'ta bulunan Suriyelilerin yaşadığı Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan herkese hitap edecek bir eğitim merkezi oluşturma amacıyla mobil uygulamamız Merhaba Umut'u yeni bir boyuta taşıyoruz. Geliştirdiğimiz Merhaba Umut eğitim projemiz ile Barınma Merkezi'nde yaşayan Suriyelilerin eğitimine ve Türkçe öğrenebilmelerine destek olabilmeyi umuyoruz. "dedi.

"Doğru yaklaşımlar ile daha büyük etki yaratmak mümkün"

Davos'taki konuşmasında, kullanıcıları doğru çözümlerle buluşturmanın, başarıyı da beraberinde getirdiğinin altını çizen Terzioğlu, "Merhaba Umut" projesinin özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının bir araya gelerek yaratabileceği güç birliği anlamında değerli bir örnek teşkil ettiğini vurguladı. Özel sektörün, "yardım etmek" bakış açısının ötesine geçip sosyal sorunlara çözüm için çare üretmek yaklaşımını benimseyerek, bu gibi konularda daha büyük bir etki yaratılabileceğine dikkat çekti.

Merhaba Umut Kahramanmaraş'ta

Aralık 2016'da faaliyete geçen Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde, önümüzdeki günlerde hayata geçireceği Merhaba Umut eğitim projesi ile yer alan Turkcell, çocuk ve gençlere özel Arapça K-12 eğitimleri, yetişkinler için haber, sağlık ve günlük yaşama dair içerikler ile Türkçe öğrenme olanağı sağlıyor. Turkcell, merkezde ayrıca 4,5G hızında mobil iletişim ve yüksek hızlı fiber internet sunuyor. Kahramanmaraş, yüksek hızda fiber internet hizmetinin ücretsiz olarak mültecilerin hizmetine sunulduğu ilk merkez olarak farklı bir öneme de sahip. Kahramanmaraş başta olmak üzere AFAD Geçici Barınma Merkezleri, Suriyelilere sunduğu dünya standartları üzerinde ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetleriyle BM tarafından En İyi Kamu Hizmeti ödülüne de sahip olması açısından da önem taşıyor.