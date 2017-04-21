Suriyeliler Yaşamak İçin Ölümü Göze Alıyor
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Suriyeli çocuklar, para toplamak için ölümü göze alıyor.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Suriyeli çocuklar, para toplamak için ölümü göze alıyor.
2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen 3 milyon Suriyeli göçmen,yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye'nin farklı illeri ile ilçelerine dağılan çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu Suriyeliler, zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışıyor. Doğubayazıt-Ağrı, Iğdır ve İran yolu kavşağında bulunan uluslararası kara yolu üzerindeki trafik ışıklarında duran arabalardan para toplamaya çalışan ve çoğunluğunu 5-6 yaşındaki çocukların oluşturduğu Suriyeliler adeta ölüme meydan okuyor. Arabalara asılan çocukların yanı sıra kucağında bebekleriyle birlikte kırmızı ışıkta duran arabalardan para isteyen kadınlar,çocuklarını ve kendilerini tehlikeye atıyor. - AĞRI