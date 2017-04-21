Suriyeliler Yaşamak İçin Ölümü Göze Alıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Suriyeli çocuklar, para toplamak için ölümü göze alıyor.



2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen 3 milyon Suriyeli göçmen,yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye'nin farklı illeri ile ilçelerine dağılan çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu Suriyeliler, zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışıyor. Doğubayazıt-Ağrı, Iğdır ve İran yolu kavşağında bulunan uluslararası kara yolu üzerindeki trafik ışıklarında duran arabalardan para toplamaya çalışan ve çoğunluğunu 5-6 yaşındaki çocukların oluşturduğu Suriyeliler adeta ölüme meydan okuyor. Arabalara asılan çocukların yanı sıra kucağında bebekleriyle birlikte kırmızı ışıkta duran arabalardan para isteyen kadınlar,çocuklarını ve kendilerini tehlikeye atıyor. - AĞRI