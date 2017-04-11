'Suriyeliler Türkiye'nin Büyümesine Katkı Sağlayacak"

Habitat Derneği Genel Koordinatörü Başak Saral, "Beş bin civarında kayıtlı bulunan işletmenin yanı sıra resmi kayıt sürecini tamamlamamış çok sayıda iş sahibi Suriyeli var. 'İMECE Girişimcilik' projesi ile Suriyeli işletmecilerin yasallaşması ve Türkiye'nin büyümesine katkı sağlanması hedefleniyor." dedi.



Türkiye'deki Suriyelilerin iş hayatına katılımını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Habitat Derneği'nin düzenlediği "İMECE Girişimcilik Buluşması" İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.



BM Mülteci Yüksek Komiserliği ve Habitat Derneğinin düzenlediği İMECE Programı kapsamında uzmanlar, göçmen girişimcilerin Türk ekonomisine katkısını konuştu.



Endeavor Derneği Koordinatörü Didem Altop'un oturum yöneticiliğini yaptığı programa, Saral'ın yanı sıra Habitat Derneği kurucusu ve Başkanı Sezai Hazar, UNHCR'den Damla Taşkın, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın yanı sıra Suriyeli ve Lübnanlı akademisyenlerle girişimciler katıldı.



UNHCR ve Habitat tarafından dünya çapında ilk defa gerçekleşen program hakkında AA'ya açıklamalarda bulunan Saral, Türkiye'deki Suriyelilerin kendi işletmelerini kurmaları için eğitim, network ve finans desteği sağlayan İMECE projesini anlattı.



Projenin başta Suriyeliler olmak üzere Türkiye'de Arapça konuşan diğer mültecileri de kapsadığını belirten Saral, projeye, UNHCR, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) gibi kurumların da destek verdiğini kaydetti.



-"Suriyeliler Türk ekonomisine değer sağlayacak"



Saral, bu kapsamlı projenin ilk defa Türkiye'de gerçekleştirileceğine dikkati çekerek, Türkiye'de 3 milyonun üzerinde mülteci yaşadığını ve bunların Türk ekonomisine aktif katılım sağlamasının zorunlu hale geldiğini, bu tip çalışmalarda geç bile kalındığını vurguladı.



Projenin İstanbul dışında 14 ilde yaşayan Suriyelileri de kapsadığını vurgulayan Saral, savaş başlangıcında 10 civarında Suriyeli şirket varken şu anda bu sayının 5 binlere dayandığını söyledi.



Saral, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Beş bin civarında kayıtlı bulunan işletmenin yanı sıra resmi kayıt sürecini tamamlamamış çok sayıda iş sahibi Suriyeli var. 'İMECE Girişimcilik' projesi ile Suriyeli işletmecilerin yasallaşması ve Türkiye'nin büyümesine katkı sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında, hem fikir aşamasında kendi işini kurmak isteyen potansiyel girişimcileri desteklenecek hem de bu işletmelerin Türkiye sistemine kayıt olması, vergi vermesi sağlanacak."



Saral, göçmen girişimcilere network ve eğitim programları sağlamanın dışında finans da sağladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bu girişimcilere hem eğitim hem network hem de finans sağlıyoruz. Finans kısmını bu konuda katkı sağlayan kurumlar aracılığı ile gerçekleştiriyoruz. Bu daha çok yarışma ve hibe şeklinde gerçekleşiyor. Proje uzun soluklu ve hedef belirleyici. Doktor, mimar, öğretmen, çiftçi olan tüm Suriyelilere Türk ekonomisine değer sağlayacak imkanları sunmayı öngörüyoruz."



-"Suriyeli göçmenler Türkiye için inanılmaz bir zenginlik'"



Habitat Derneği kurucusu ve Başkanı Sezai Hazar ise Suriyeli girişimcilere seslenerek, "Eğer Türkiye'de bu işi başarırsanız; hem başka ülkelerin, hem Türkiye dışında yaşayan Suriyelilerin hem de Türkiye'de 'mülteciler sırtımızda yüktür' algısını kırarsınız. Bu işi başarmak zorundasınız." dedi.



Bugüne kadar Suriyeli mültecilerin barınma, beslenme sorunu ana gündem iken artık onların ekonomiye katkılarının konuşulmaya başlandığını belirten Hazar, mültecilerin Türkiye için inanılmaz bir zenginlik olduğunu kaydetti.



Hazar, dünyada 3 milyar insanın yüzde 80'inin Arapça konuştuğunu belirterek, "Yarın biz bu ülkelerle iş yapacağız, Suriye ile Irak ile Cezayir ile. Afrika ile iş yapacağız. Bu bağlamda düşündüğümüzde Türkiye'deki Suriyeli mülteciler inanılmaz bir zenginlik kaynağı ve bir fırsat aynı zamanda. Arapça bilen kalifiye insanların bu bağlamda Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.