Suriyeliler İçin Türkiye Girişimcilik Ekosisteminde Yeni Bir Başlangıç"

Suriyelilerin girişimcilik becerilerini ve iş kurma süreçlerini destekleyen İMECE Programı kapsamında, 'İMECE Girişimcilik Buluşması İstanbul' düzenlendi.



Türkiye'de sayıları 3 milyona ulaşan Suriyeli mültecilerle ortak bir gelecek inşa etmek için Habitat Derneği'nin, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği ile birlikte yürüttüğü İMECE Programı'nın yeni dönem çalışmaları başladı. Program kapsamında ilk etkinlik, Endeavor Derneği'nden Aslı Kurul'un moderatörlüğünde, Türkiye'de iş kuran Suriyeli ve Lübnanlı başarılı girişimcilerin katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğe katılan Suriyeli girişimci adayları workshoplara da katılma imkanı buldu.



İMECE Programı'nın yeni dönemi hakkında bilgiler veren Habitat Derneği Genel Koordinatörü Başak Saral, "Suriyelilerin kendi işlerini kurarak, kendi değerlerini oluşturabilecekleri, Türkiye'yi hep birlikte büyütecekleri iş fikirleri oluşturmaları çok önemli. Kurdukları işletmelerin uzun soluklu ve sürdürülebilir olmalarını desteklemek ve farklı pazarlarda da büyümelerini sağlamak temel amacımız. Bu doğrultuda İMECE Programı, ilham aşamasından iş sürecinin geliştirilerek iş fikrinin doğmasına, mentorluk hizmetinden ürünün ortaya çıkarak bir işletme haline almasına kadar bütün süreci kapsıyor" açıklamasında bulundu.



"Küçük de olsa istihdam olanağı sunuyoruz"



Girişimcilik konusunda deneyimlerini aktaran, Suriye'de çocuk kitapları yazan ve çizimler yapan Pages Kitabevi kurucusu Gulnar Alkadri, "Eşim ile birlikte Suriye'de çocuk kitapları yazarak, bunları yayınlıyorduk. 2012 yılında savaşla birlikte Suriye'yi bırakmak zorunda kaldık. Matbaamıza füze düşmüştü. İstanbul'da kitaplarımı Türkçeleştiren bir yayıncı vardı. 1 yıl birlikte çalıştık. Sonra Fatih'te bir kitabevi açtık. Kitabevi olarak başladık. Sonra bir kültür merkezine dönüştü. Mottomuz insanların kendisini evinde hissetmesi. Kapımız kültürel ihtiyacı olan her Suriyeliye ve her Türkiye vatandaşına açık. Bugün kendimizce küçük de olsa istihdam olanağı sağlıyor ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyoruz" dedi.



"İnsani projeler her zaman kazanır"



Suriye'de Bilgisayar ve Programlama Mühendisi olan Gurbetna Aplikasyonu Kurucusu Mücahid Akil, "2011 yılında ayaklanmalar patlak verdiğinde devrime katıldığım için ülkeyi terk etmek zorunda kaldım. Türkiye'yi seçerek Gaziantep'e yerleştim. 2012 yılında bulunduğum bölgede hiçbir Suriyeli yoktu. Bu nedenle gelen Suriyelilere ben deneyimimi aktarıyordum. 2014'te programcı olduğum için bunu bir aplikasyon haline getirmeye karar vererek, Gurbetna dediğimiz diaspora anlamına gelen bilgi paylaşımı platformunu kurdum. Proje, insani yardımı hedefleyen 3 aplikasyon arasında Google tarafından birinci seçildi ve Amerika'ya davet edildim. Büyükelçilikten vize almaya gittiğimde Suriyeli olduğum için Amerika'daki ödül törenine gitmeme izin vermediler. Ama bugün Türkiye'de çok büyük şirketler projeye sponsor oldu" dedi.



"Girişimcilik dünyayı iyi yönde değiştirmektir"



Fedakarlık yapmanın önemine vurgu yapan Volt aplikasyonunun kurucusu Lübnanlı Ali Halabi, "7 ayda 38 yatırımcı beni reddetti. Özellikle teknik konularda reddedilmek normal bir şey, bu süreçte tamamen yıkılıyor hissi yaşıyorsun. Eğer pes etseydim 39'uncuda kabul edileceğimi bilemezdim. Bir yere kadar devam etmek lazım. Dünyayı bulduğunuz gibi bırakmak değil değişiklik yapmak ve iyi bir yönde değişiklik yapmak çok önemli. İstanbul'daki trafik sorununa çözüm sunan aplikasyonu da bu hisle oluşturduk ve şu an 600 bin kullanıcımız var" dedi. - İSTANBUL