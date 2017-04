Suriyeliler, Güvenli Bölge İçin Atılacak Adımları Bekliyor

ERDAL TÜRKOĞLU - Suriye'de Bayırbucak Türkmenleri, Esed rejimi ve yandaşlarının İdlib ve Lazkiye kırsalında büyük katliamlar yapmadan güvenli bölgenin hayata geçmesini umut ediyor.



Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun bölgesinde yaptığı kimyasal saldırı sonrası gündeme gelen "güvenli bölge" hakkındaki gelişmeler Türkiye'deki Suriyeliler tarafından yakından takip ediliyor.



Suriye Türkmen Meclisi Hatay Şube Başkanı Usame Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed'in iç savaşın başından bu yana, varil, napalm, fosfor, misket ve kimyasal içerikli bombalar kullandığını söyledi.



Savaş suçu sayılacak tüm silahların Suriyeliler üzerinde kullanıldığını vurgulayan Solak, "Rejim ve yandaşları, Suriye'de çözüm için atılacak askeri ve siyasi hiçbir sözü tutmadı. Ateşkesler ihlal edildi. Kimyasal silah konusundaki sözünü tutmadı. Son olarak Han Şeyhun'a yapılan kimyasal saldırı bunu kanıtlıyor. Beşşar Esed'e hiçbir konuda güvenilmeyeceğini, tüm dünya tekrar anladı. Yeni toplu sivil ölümleri olmadan güvenli bölge için harekete geçilmeli. 6 yıldır korunmayan Suriyelileri korumanın en acil yolu budur." ifadesini kullandı.



Solak, belirlenecek "güvenli bölge" yerinin terör gruplarının kirli hedeflerini önleyecek stratejik bir noktaya kurulması gerektiğini kaydetti.



"Sözüne asla güvenilmemeli"



Sahil Bölgesi İnsani Yardım Sorumlusu Muhammed Kömürcü de Suriye'de 7'nci yılına giren iç savaşın her gün daha kötüye gittiğini aktardı.



Esed'in insanları hava ve karadan öldürmeye devam ettiğine dikkati çeken Kömürcü, "Rejim, ülkenin birçok noktasında katliam için hazırlık yapıyor. Suriye halkı dostlarının bir an önce uçuşa kapalı güvenli bölge oluşturmalı. Bu, hem toplu katliamların önlenmesi için hem de yeni göç tehdidi için hayati önem taşıyor. Esed'in bu sürede vereceği ateşkes veya kimyasal silah kullanmama sözüne asla güvenilmemeli." diye konuştu.



Kömürcü, şu an rejim ve yandaşlarının İdlib, Hama ve Lazkiye'yi ele geçirmek için hazırlık yaptığını ileri sürerek içerisinde Türkmendağı'nın da yer aldığı uçuşa kapalı güvenli bir bölge istediklerini, yeniden gündeme gelen bu projenin bir an önce hayata geçmesini istediklerini ifadesini kullandı.