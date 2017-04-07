Suriyeliler ABD'nin müdahalesini geç kalınmış olarak görüyor



KİLİS - ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi Kilis'te yaşayan Suriyeliler tarafından olumlu karşılandı.

ABD, bu sabaha karşı Doğu Akdeniz'deki savaş gemilerinden Humus'ta bulunan Şayrat Hava Üssü'ne 59 füze fırlattı. Saldırıda üste bulunan uçaklar, mühimmat depoları, hava savunma ve radarların hedef alması Suriyeliler tarafından olumlu karşılandı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Kilis'e yerleşen Suriyeliler, ABD'nin saldırısını olumlu karşıladıklarını ifade ederek, "Ancak geç kalınmış bir saldırıdır. İdlib başta olmak üzere kimyasal silah kullanan Esad yönetimine karşı ABD başta olmak üzere batılı güçlerin saldırısının devam etmesini istiyoruz. Keşke daha önce böyle saldırılar yapılmış olsaydı. Rejim bunları yapamazdı. Suriye'de insanlar ölüyor. Ama kimsenin umurunda değil, inşallah bundan sonra bu Esad yönetimine karşı saldırılar devam eder" diye konuştular.