Suriyeli, Yol Kenarında Ölü Bulundu

GAZİANTEP'te, yol kenarında tabanca ile başından vurularak öldürülen Suriyeli, 37 yaşındaki Ali Hanadani'nin cesedi bulundu.



Bu sabah 306'ncı Cadde üzerinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yol kenarındaki kişinin tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polislerin incelemesinde cesedin, Suriye vatandaşı Ali Hanadani'ye ait olduğu belirlendi. Hanadani'nin cesedi, olay yerindeki inceleme ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayın fail yada faillerinin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı. - Gaziantep