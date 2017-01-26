Suriyeli Yetimlerin Yüzünü Güldürüyorlar

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yetimhanede kalan Suriyeli çocuklar, üniversite öğrencilerinin kurduğu "Ufak Bir Tebessüm Atölyesi"nde eğlenceli vakit geçiriyor.



İstanbul'daki farklı üniversitelerden 25 kız öğrenci tarafından Bahattin Yıldız Yetimhanesi'nde kalan çocuklar için kurulan atölyede, gönüllülerin de katkılarıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.



Suriyeli yetimlere moral kazandırmayı amaçlayan öğrenciler, yüz boyama, pasta yapımı, halat çekme ve zeka oyunları gibi etkinliklerle 72 çocuğun eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.



Öğrencilerden Elif Kabucu, AA muhabirine, Suriyeli yetimlerin hayata kazandırılması amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.



Yetimhanedeki çocukların yaşlarına göre etkinlikler düzenlediklerini belirten Kabucu, "İnşallah atölye, iş birliği içinde olduğumuz gönüllülerin de desteğiyle yetimhanede sürekli kalacak." ifadesini kullandı.



Çocuklarla yakından ilgilenen öğrenciler, yetimlere çeşitli hediyeler de verdi.