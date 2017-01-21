Suriyeli Yetimlere Yardım Eli

TÜRK Kızılayı Adana Şube Başkanlığı ve Adana İnsani Yardım Derneği, ülkelerindeki savaştan kaçarak Adana'ya gelen bin Suriyeli yetim çocuğa kıyafet yardımı yaptı.



Adana Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonunda düzenlenen programa, Suriyeli çocuklar ellerinde Türk bayrakları ile geldi. Etkinlikle konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bizim yardımlarımızı kabul ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu benim hayatımda katıldığım en güzel ektinliklerden biri, çok mutluyum. Bundan sonra hiç kimse, bu evlatlarımıza yetim diyemeyecek. Onların annesi de babası da biziz. Kendi evimin kapısıda evlatlarıma sonuna kadar açık" dedi.



Daha sonra Suriyeli bir çocuk, Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' adlı şiirini okudu. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Türk Kızılayı Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve Adana İnsani Yardım Derneği Başkanı Veysel Tepeli Suriyeli çoçuklara yardım malzemelerini teslim etti. Ardından Adana Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi gösteri sundu. - Adana