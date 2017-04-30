Suriyeli üniversite öğrencilerinden Dünyaya mesaj: "Suriye'de yaşanan katliamı, savaşı durdurun"



ERZURUM - Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversitesinin değişik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, Dünya'ya çağrıda bulunarak, "Suriye'de yaşanan katliamı, savaşı durdurun" dediler.

Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından bu yıl Erzurum'da 4'üncüsü organize edilen 'Uluslararası Öğrenci Buluşması'na 77 ülkeden 2 bin 700 öğrenci katıldı. 'Uluslararası Öğrenci Buluşması' Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın destekleriyle Yakutiye Kent Meydanında gerçekleşti. Etkinlikte ülkelerini temsil eden öğrenciler özel stantlarda kendi yöre ve kültürlerine ait değerleri katılımcılara tanıttı. Geleneksel halk oyunlarını da sergileyen öğrenciler yöresel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Birbirinden özel yiyeceklerin de sunulduğu buluşmada, öğrenciler birlik ve kardeşlik ruhunu yaşadı.

"Suriyeli üniversite öğrencilerinden Dünyaya mesaj"

'Uluslararası Öğrenci Buluşması' etkinliğinde stant açarak Suriye'yi tanıtmaya çalışan üniversite öğrencileri Erzurum'dan Dünya'ya mesaj gönderdi.

"Suriye'de yaşanan katliamı, savaşı durdurun" mesajını dile getiren öğrencilerden Muhammed Acar Arabi, "Suriye'de durumlar çok kötü. Bize Türkiye kucak açtı ve burada eğitimimizi devam ettiriyoruz. Suriye'de kimyasal silahlar kullanılarak katliam yapılıyor. Esed halkımızı katlediyor. Yakınlarımızdan haber alıyoruz çok zor durumdalar. Bu savaşa Müslüman ülkeler duyarsız kalmasın. Dünya'ya diyoruz ki kurtarın artık bu halkı. Susturun artık Esed'i." dedi.

(AA-AA)