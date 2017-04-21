Suriyeli Sığınmacılarla Kaynaşma Etkinliği Düzenlendi

Siirt İl Müftülüğü, kentte yaşayan Suriye uyruklu sığınmacılarla Siirtli vatandaşlar arasında kaynaşma etkinliği düzenledi.



Bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Siirt İl Müftüsü Faruk Arvas, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınanların ensar olduklarını, ensar ve muhacir kardeşliğiyle yıllardır başta Suriye olmak üzere diğer ülkelerden göç edenlere Siirtlilerin kapılarını açtığını söyledi. Arvas, "Ülkelerinden göç eden kardeşlerimize evini, barkını açan, maddi ve manevi destek veren Siirt halkı gerçekten bir kardeşlik şiarının numunesini sergilemiştir. Biz de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in çok önem verdiği diyaloğa, ikrama bir numune olsun diye yıllardır mültecilerimize Kutlu Doğum Haftası'nda yemek ikramımızı yapıyoruz. Bu konuda bize yardımlarını esirgemeyen Siirt Valiliğine, ana sponsorumuz Sancaklar Vakfına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Suriyeli Cadalla Abdalla Hasan ise kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı başta Siirtliler olmak üzere emeği geçen İl Müftülüğü yetkililerine teşekkür etti. Konuşmaların ardından Suriyeli sığınmacılar ilahi seslendirdi. - SİİRT