Suriyeli Sığınmacılara Yardım Eli

İzmir'de Suriyeli sığınmacılar için toplanan yardımlar, Torbalı ilçesinde dağıtıldı.



İzmirli yardım gönüllüsü Berrin Güner, yaklaşık 20 bin lira değerinde yakacak, bebek bezi ve maması, gıda ve giyim malzemesi topladı.



Yardım malzemelerini araçlarla Torbalı'ya getiren Güner, Arslanlar Mahallesi'nde çadırlarda yaşayan Suriyelilere ulaştırdı.



Soğuk hava ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle sığınmacıların zor şartlarda yaşadığını dile getiren Güner, "Belirlediğimiz eksikler kapsamında alışverişler yaptık. Bize bu süreçte hayırsever bir iş adamı da destek oldu. Yaklaşık 20 bin liralık yardımı buraya getirdik. Herkesin bunu sorumluluk edinmesi gerekiyor." diye konuştu.