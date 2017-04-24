Suriyeli Savaş Mağdurları Ekmeksiz Kalmayacak

Savaş bölgesi Suriye'de savaş mağdurları için ekmek çıkaracak olan mobil fırın Kayseri'den yola çıktı. Mobil fırının, bir vardiyada 21 bin adet ekmek çıkarma kapasitesi var.



Verenel Derneğinin Türkiye'deki 70 şubesinin katkıları ile Suriyeli savaş mağdurlarına ekmek çıkaracak olan mobil fırın Kayseri'den yola çıktı. İstanbul'dan Kayseri'ye gelen mobil fırın, Maraş ve Gaziantep üzerinden Suriye'ye hareket edecek.



Konuyla ilgili basın açıklamasında, mobil fırının bir vardiyada 21 bin ekmek çıkarma kapasitesi olduğu bilgisini veren Verenel Derneği Kayseri Şube Başkanı Davut Dağ, "Bugün akşam 18.00'da tırımızı Kayseri'den uğurlayacağız. Tır önce Maraş'a varacak, orada da bir uğurlama yapılacak, daha sonra Gaziantep'te Kızılay yetkililerine teslim edilecek, oradan da Suriye'ye doğru yola çıkacak" dedi.



Başkan Davut Dağ, ekmek yapmak için halihazırda 10 tıra yakın un stokları bulunduğunu, sonraki süreçte gerek duydukça un desteği sağlanacağını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ