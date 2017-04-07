Suriyeli pilot tutuklandı

Hatay'da düşen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının pilotu Albay Mehmet Sufhan hakkında 'Sınır ihlali ve casusluk faaliyeti' yaptığı gerekçesiyle dava açıldı



HATAY - Hatay sınırında düşen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 21 tip savaş uçağının pilotu Albay Mehmet Sufhan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Mart 2017 Cumartesi günü Hatay'ın Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 21 tipi savaş uçağının pilotu Mehmet Sufhan'ın ameliyata alındığı Hatay Devlet Hastanesi'nde yaklaşık bir aylık tedavi süreci tamamlandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Sınır ihlali ve casusluk faaliyeti' yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Suriyeli Albay Mehmet Sufhan, tedavisinin ardından tutuklanarak Hatay Cezaevi'ne gönderildi.