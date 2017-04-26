Suriyeli Öğretmenlerden Veda Yemeği

İslahiye ilçesinde Suriyelilerin eğitim gördüğü merkezde görev yapan Suriyeli öğretmenler, tayini çıkan Çadır Kentler Eğitim Koordinatörü Kasım Tahir için veda yemeği verdi.





Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındıktan sonra İslahiye'de barınmaları sağlanan Suriyelilerin eğitim öğretim gördüğü çadır kentlerdeki eğitim merkezlerinde görev yapan Suriyeli öğretmenler, Kilis'e tayini çıkan öğretmen Kasım Tahir için ilçedeki bir kafede bir araya geldi.



Yemeğe Kaymakam Ramazan Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, çadır kent yetkilileri, barınma merkezi ve kent merkezinde görev yapan Suriyeli öğretmenler ile idareciler katıldı.



Konuşma yapan 1 Nolu Çadır Kent Okul Müdürü Abdulhalik Baradey, kendilerine kucak açan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kaymakama ve tüm görevlilere teşekkür etti.



Savaşın bir an önce bitmesini dileyen Baradey, Kaymakam Yıldırım ve öğretmen Tahir'e çiçek ve hediyeler verdi. Suriyeli öğretmenler hazırladıkları slaytı izledikten sonra Kasım Tahir'e plaket ve tablo hediye etti.



Kaymakam Yıldırım, hizmetlerinden dolayı Tahir' teşekkür etti yeni görev yerinde başarılar diledi.



Çadır kentler Eğitim Koordinatörü Tahir ise teşekkür ettiği konuşmasında tek dileğinin Suriye'de barışın bir an önce tesis edilmesi ve Suriyelilerin ülkelerine huzurla dönmeleri olduğunu söyledi.