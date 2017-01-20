Suriyeli Öğrencilerin Karne ve Hediyeler Kaymakam Yosunkaya'dan

Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Süleyman şah Konaklama Tesislerinde karne heyecanı yaşayan Suriyeli öğrencilerle buluştu.

Kaymakam Selçuk Yosunkaya Suriyeli misafir öğrencilere karne ve çeşitli hediyeler vererek onları sevindirdi.

Süleyman şah konaklama tesislerinde düzenlenen karne törenine, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Abdülhekim Karadağ, Şube Müdürleri, Kamp Müdür yardımcıları, Suriyeli Öğrenci velileri, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı.

Kaymakam Yosunkaya, Süleyman şah konaklama tesislerimizde eğitim ve öğretimlerine devam eden 9.127 Suriyeli öğrencimiz ile birlikte karne heyecanlarına ortak olmak istedik. Malumunuz Vatanlarından uzakta geçirdikleri bu zor günleri unutturmak ve kendi evlerindeymiş gibi his ettirmek için yoğun çaba içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Kaymakam Yosunkaya Öğrencilere yaptığı konuşmada; İnşallah bu savaş bir an önce biter kendi vatanınıza ve topraklarınıza geri dönersiniz. Ülkemizin kadirşinaslığını yardım severliğini yaşamlarınız boyunca temennimiz o ki unutmamanız o sebeple bizler sizleri önemsiyor ve seviyoruz. Dedi.

Suriyeli misafir öğrencilerin hazırlamış oldukları etkinlikleri izleyen Kaymakam Yosunkaya öğrencilere teşekkür ederek, iyi tatiller dileklerinde bulundu.