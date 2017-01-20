Suriyeli Öğrencilerin Karne Sevinci

Mersin'de 2016-2017 eğitim öğretim yılının 1. döneminin sona ermesinden dolayı bütün okullarda öğrenciler karnelerini alırken, kentte geçici eğitim merkezlerinde eğitim gören Suriyeli çocuklarda karnelerini aldı. Bu yıl kentte 19 bin Suriyeli çocuk karne almanın sevincini yaşadı.



Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de bugün 2016-2017 eğitim öğretim yılının 1. döneminin sona ermesinden dolayı okullarda karne törenleri düzenledi. Mersin'de ayrıca Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde de karne sevinci yaşandı. Toroslar 2 No'lu Geçici Eğitim Merkezi'nde düzenlenen karne töreninde, Suriyeli çocuklar karne almanın mutluluğunu yaşadı. Düzenlenen karne törenine İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badas, İl ve ilçe milli eğitim şube müdürleri, geçici eğitim merkezi koordinatörü, Suriyeli öğretmenler, aileler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Müdür Adem Koca, her bir Suriyeli çocuğu kıyıya vuran denizyıldızları misali yeniden hayatla buluşturma arzusuyla çalışmalara başladıklarını ifade ederek, her biri ayrı bir acı ve dramla vatanlarından kopup Türkiye'ye sığınan bu çocuklara yeniden umut ve ışık olmak kaygısıyla çalıştıklarını söyledi. Koca, Suriyeli öğretmenlerin de gönüllü olarak bu çalışmalara destek olduğunu belirtti. Bugün itibariyle 7 ilçede oluşturmuş 17 geçici eğitim merkezinde 240 Türkçe öğretmeni, 800 Suriyeli öğretmenin 11 bin Suriyeli öğrenciye eğitim verdiğini vurgulayan Koca, resmi okullara kayıt ettirmiş oldukları 8 bin Suriyeli öğrenciyle birlikte 19 bin Suriyeli öğrenciye eğitim hizmeti verdiklerinin altını çizdi. Artık geçici eğitim merkezi açılmayacağını dile getiren Koca, verilen geçici eğitimi kalıcı ve kaliteli hale getireceklerini ve her türden resmi okullarda Suriyeli öğrencilere eğitim vermeyi istediklerini söyledi. Koca, her Suriyeliye ensar-muhacir anlayışıyla baktıklarını ve bütün çocukları kendi öz çocukları gibi gördüklerini ifade etti.



Konuşmaların ardından Müdür Koca, Suriyeli öğrencilerin karnelerini dağıttı. Ayrıca Koca, tek tek öğrencilerin sınıflarını gezerek, Suriyeli öğrencilerle sohbet etti. - MERSİN