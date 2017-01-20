Suriyeli Öğrencilerin Karne Sevinci

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mersin'e yerleşen ve buradaki geçici eğitim merkezleriyle devlet okullarında eğitim öğrenimlerini sürdüren yaklaşık 13 bin Suriyeli çocuğa karneleri verildi.



Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra Toroslar Geçici Eğitim Merkezi'ndeki Suriyeli öğrencilerle bir araya geldi.



Burada öğrencilerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Koca, çocuklara kitap okumaları tavsiyesinde bulundu ve karnelerini dağıttı.



Koca, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 400 bin civarında öğrencinin karne aldığını söyledi.



Mersin'de Suriyeli öğrenciler için 12 geçici eğitim merkezi bulunduğunu aktaran Koca, "Bu merkezlerde 5 bin civarı öğrenci var. Diğer okullardaki öğrencilerle toplam 13 bin civarı Suriyeli öğrenci kentte eğitim görüyor. 2017-2018 itibariyle bütün Suriyeli öğrencileri geçici eğitim merkezinden alıp kendi okullarımıza kazandıracağız. Onları artık misafirlikten çıkartıp ev sahipliğine taşıyacağız." diye konuştu.