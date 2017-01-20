Suriyeli Öğrencilerin Karne Heyecanı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geçici Eğitim Merkezinde öğrenim gören Suriyeli öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.



Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'ndeki eğitim merkezindeki Suriyeli öğrencilere karnelerini, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk ve Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Sebahattin Aydın verdi.



Burada konuşan Kuntoğlu, merkezin oluşturulmasında emeği geçen Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya İHH yetkililerine teşekkür ederek, "Burada belki Türkiye'de örneği olmayan bir mekan oluşturuldu. Buradaki çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. Okullarımızda da ne kadar Suriyeli ve Iraklı öğrenci varsa eğitim veriyoruz. Bu çalışmaların arkasındayız. Öğrencileri tebrik ediyoruz." diye konuştu.



İbrahim Aktürk de merkezde devletin, yerel yönetimin ve STK'ların güzel bir iş birliğiyle manidar bir çalışmaya imza attığını vurguladı.



Suriyelilerin nitelikli bir eğitim öğretim hizmetinden yararlanması için bu projenin hayata geçirildiğini ifade eden Aktürk, "Suriyeli öğrenci ve öğretmenlerimizden burada mümkün olduğu kadar başarılı olmasını istiyoruz. Başarılarınızın devam etmesini diliyorum." dedi.



Karne dağıtımının ardından gerçekleştirilen törende, Suriyeli minik öğrenciler Arapça şarkılar söyledi, dans etti.