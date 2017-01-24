Suriyeli Öğrencilere Mont Yardımı

İyilikder Adana Temsilciliği, Ülfet Geçici Eğitim Merkezi bünyesinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi Suriyeli 170 ilkokul ve lise öğrencisine mont yardımı yaptı.



Ülfet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Kılıçparlar ile İyilikder Adana Temsilcisi Ramazan Bulut'un da katıldığı dağıtım programı farklı günlerde iki aşamada yapıldı. Montlarına kavuşan öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti'ne kendilerine gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ettiler. - ADANA