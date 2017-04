Suriyeli Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Sinop'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde toplanan 2 bin 264 çanta dolusu kırtasiye yardımı Suriyeli öğrencilere gönderildi.



İl Milli Müdürü Nevzat Türkkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardımların mektup arkadaşlığı kampanyası çerçevesinde toplandığını söyledi.



Yardımların kısa sürede Suriye'de terör örgütlerinden temizlenmiş güvenli bölgelerde eğitim görmeye başlayacak çocuklara ulaştırılacağını vurgulayan Türkkan, şöyle konuştu:



"Kampanyadaki amacımız, Suriye sınırında terörden ve çatışmalardan arındırılmış 45 kilometrelik güvenli bölgede eğitim faaliyetlerine başlayacak Suriyeli çocuklarımızın eğitimlerinde ihtiyaç duydukları malzemeleri temin etmektir. Kampanya başlangıcından itibaren ulaştığımız her kesim mazluma bir el uzatmak için elinden gelen gayreti göstermiştir. Rabbimden tez zamanda dünyadaki mazlumların acısını dindirmesini temenni ederek her şeyin tüm dünya çocuklarının gönlünce olmasını diliyorum."



Türkkan'ın konuşmasının ardından toplanan yardımlar Suriye'ye ulaştırılmak üzere Kilis'in ilçesine gönderildi.